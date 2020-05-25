Шмигаль: Аваков теж "мій", у нас абсолютно рівні стосунки

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль намагається дослухатися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і не вважає це слабкістю.

Про це сам Шмигаль розповів "Українській правді".

"Треба не плутати доброту із слабкістю, і м'якість з тверезим глуздом – це перше. Друге, Арсен Аваков – міністр з колосальним досвідом, 5 урядів. Людина має досвід бюрократа, досвід політика, досвід менеджера. І дійсно Аваков часто дає хороші ідеї і хороші пропозиції. Я з ними погоджуюся. Коли міністри дають хороші пропозиції, я теж з ними погоджуюся. Просто до Авакова більша увага як до такого політичного важковаговика", – пояснив Шмигаль.

При цьому він зазначив, що стосунки з Аваковим такі ж рівні, як і з усіма іншими міністрами.

"Аваков теж "мій" – він в моєму уряді. Я ж не відкидаю його політичної ваги, всі ми розуміємо його роль в структурі державного управління і в політиці. Але у той же час він такий самий міністр, як всі інші, він є членом уряду, який я очолюю. Тому з Аваковим у нас абсолютно рівні стосунки так само, як з усіма міністрами", - додав Шмигаль.

Водночас у публікації з посиланням на неназваних урядовців стверджується, що Шмигаль часом надто обережно ставиться до Авакова, відкладаючи ухвалення постанов, якщо той з ними не згоден.

Фото: КМУ