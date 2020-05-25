Шмигаль — про призначення Прем'єром: Все було так швидко, як ви й бачили

Рішення призначити Дениса Шмигаля Прем’єр-міністром виникло менш ніж за тиждень до призначення, а пропозиція від Президента надійшла за день до голосування в Раді.

Про це сам Шмигаль розповів «Українській правді».

«Розмова була з Президентом. І це було буквально за… доволі динамічно, менш як тиждень до голосування в Раді. Якщо ви почули про це в п'ятницю (28 лютого – ред.), значить десь за день до того у мене була про це розмова з Президентом. Тобто впродовж цих днів динаміка такою і була. Не було якоїсь спеціальної підготовки. Все було так швидко, як ви і бачили», – розповів Шмигаль.

У публікації йдеться, що ідея забрати Шмигаля з Івано-Франківської ОДА в уряд належала першому заступнику голови Офісу Президента Сергію Трофімову. І, за твердженням очевидців, вона дуже сподобалась тодішньому прем’єру Олексію Гончаруку, який думав, що Шмигаль зможе посилити його в питаннях роботи з регіонами.

Однак усього за три тижні після переходу Шмигаля в Кабмін Президент Володимир Зеленський запропонував йому не підсилити, а замінити прем'єр-міністра.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Гончаруком 4 березня. Новим Прем'єр-міністром був призначений Денис Шмигаль, який і сформував уряд.

Фото: КМУ