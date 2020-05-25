Шмигаль хоче, щоб дипломати просували український експорт за кордоном

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прагне у співпраці з Міністерством закордонних справ націлити вітчизняних дипломатів на просування українського експорту на закордонні ринки.

Про це Шмигаль заявив у інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми зараз працюємо з Міністерством закордонних справ, щоб трохи змінити напрямки роботи дипломатичної служби України за кордоном. Ми будемо орієнтувати наших дипломатів на просування українського експорту. Це така своєрідна реформа. Просування українського експорту на світові ринки стане одним із КРІ (key performance indicators тобто ключові показники ефективності – ред.) українських дипломатів», - сказав Шмигаль.

За його словами, ще одним КРІ може стати залучення інвестицій в Україну.

«Звідси експорт, сюди інвестиції, а імпорт в Україну і так зайде силами дипломатів іноземних країн», - зазначив Прем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів установче засідання оновленої Ради експортерів та інвесторів при МЗС України. Станом на 21 травня, до її складу увійшли 135 компаній.

Читайте також: Україна і Польща обговорили активізацію економічної співпраці

Рада діятиме на постійній основі. Експортери з її складу зможуть подавати пропозиції щодо торговельної співпраці, лібералізації торгових режимів, відкриття нових ринків збуту до порядку денного двосторонніх відносин, зокрема, розмов та зустрічей міністра з іноземними колегами.

Фото: КМУ