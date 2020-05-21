Україна і Польща обговорили активізацію економічної співпраці

Динаміку двостороннього економічного співробітництва у першому кварталі цього року обговорили у четвер в режимі відеоконференції директори департаментів міністерств економіки України та Польщі Олексій Рожков та Ян Павелєц.

Про це інформує у Facebook Посольство України в Польщі.

“Динаміку торговельно-економічного співробітництва, яка за результатами І кварталу 2020 року продемонструвала зростання, інвестиційну співпрацю, проблемні питання та шляхи їх врегулювання, а також перспективи проведення восени 2020 року у м.Київ 7-го засідання українсько-польської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва на рівні віцепрем`єр-міністрів обговорили директори департаментів міністерств економіки України та Польщі Олексій Рожков та Ян Павелєц”,- йдеться в повідомленні.

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Посольство України в РП інформує, що за результатами першого кварталу 2020 року Польща залишається четвертим найбільшим торговельним партнером України у світі після Китаю, Німеччини та РФ з обсягом двосторонньої торгівлі товарами понад 1,77 млрд дол. США (зростання на 0,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року). Польща також є другим найбільшим у світі після Китаю ринком для українського експорту товарів з обсягом понад 0,82 млрд дол. США (зростання на 1%; 6,7% від загального обсягу українського експорту).