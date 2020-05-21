Дуда подякував Зеленському за вишиванку

Посол України в Польщі Андрій Дещиця передав вишиванки від президентського подружжя Володимира та Олени Зеленських президенту Польщі Анджею Дуді та його дружині Агаті.

Подарунок у президентському палаці у Варшаві прийняв голова канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, який передав лист подяки Зеленським від польського президентського подружжя, інформує у Facebook посольство України в Польщі.

"Щиро дякуємо за гарно вишиті, традиційні українські сорочки, які своєю славою сягають далеко за межі вашої батьківщини. Ми радіємо, що завдяки цьому подарунку можемо долучитися до цьогорічного відзначення Міжнародного дня вишиванки, який українці святкують на батьківщині і по всьому світу вже з 2007 року", - підкреслили у листі на адресу подружжя Зеленських Анджей та Агата Дуди.

Вони підкреслили, що цей гарний жест є свідченням "дружніх добросусідських польсько-українських відносин".

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Польське президентське подружжя зауважило, що день вишиванки також святкується і українською спільнотою у Польщі, особливо серед молоді, яка ходить до місцевих шкіл із українською мовою навчання.

Як повідомлялося, до Всесвітнього дня вишиванки Президент України Володимир Зеленський з дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав. Символічні подарунки, які несуть у собі частину української історії та культури, отримали лідери Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, Канади, Республіки Польща, Турецької Республіки та інших країн.

Фото: Андрій Дещиця, ФБ