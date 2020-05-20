В Україні ще не затверджені перспективні плани трьох областей - Шмигаль

В Україні ще не затверджені перспективні плани формування територіальних громад трьох областей.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В нас залишилися, фактично, Львівська, Одеська і Запорізька області. Вони доопрацьовуються за участю безпосередньо профільного комітету Верховної Ради, експертів та депутатів. Сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо завершити процес формування перспективних планів України в цілому", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що рішення щодо затвердження перспективних планів опрацьовуються "надзвичайно відкрито" в робочих групах за участю всіх бажаючих народних депутатів, експертів, зокрема й міжнародних.

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Шмигаль додав, що проєкти рішень виносяться на засідання Кабінету міністрів за результатами суспільного обговорення, за погодженням з відповідними обласними державними адміністраціями, експертним середовищем та Комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Своєю чергою міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов підтвердив, що вже затверджено 21 перспективний план областей і залишається затвердити ще три.