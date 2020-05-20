Уряд схвалив перспективні плани формування тергромад ще чотирьох областей

Кабінет міністрів України у середу схвалив перспективні плани формування територіальних громад Київської, Дніпропетровської, Сумської та Рівненської областей.

Перспективний план для Київської області було ухвалено з доопрацюванням в триденний термін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Прийняття відповідних розпоряджень забезпечить формування та функціонування спроможних територіальних громад зазначених областей, здатних надавати населенню якісні послуги, що створить більш комфорті умови для проживання жителів громад, покращення інвестиційного середовища для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Згідно з проєктами розпоряджень, у Дніпропетровській області буде створено 85 територіальних громад, крім того в цій же області Першотравневу територіальну громаду буде перейменовано на Чкалівську територіальну громаду. Також у Сумській області буде створено 51 територіальну громаду, у Рівненській - 64 громади, у Київській - 69.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Кабінет міністрів на засіданні затвердив перспективні плани формування територіальних громад Волинської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської та Закарпатської областей.

Станом на січень 2020 року в Україні створено 1029 об’єднаних територіальних громад з населенням 11,7 млн людей. Перспективними планами формування територій громад покрито 90,3% території країни.

Фото: КМУ