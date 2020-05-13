Кабмін за три місяці має визначитись з межами тергромад – опублікували закон

Кабмін за три місяці має визначитись з межами тергромад – опублікували закон

Укрінформ
В офіційному виданні Верховної Ради "Голос України" опубліковано закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад" (№ 562-IX).

Документ також оприлюднено на сайті видання.

Як зазначає, Міністерство розвитку громад та територій України, цей закон унормовує питання визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад. Тепер і до ухвалення закону про адміністративно-територіальний устрій це здійснюватиме Кабінет міністрів України на основі затверджених перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей.

"Унормовано, що у 2020 році перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних громад, території яких затверджені Кабінетом міністрів України, проводяться одночасно з черговими місцевими виборами 2020 року", - додали в Мінрегіоні.

Крім того, як зауважили у міністерстві, законом визначено, що Центральна виборча комісія повинна забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів на основі територій територіальних громад, визначених Кабінетом міністрів України.

Зазначається також, що у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом Кабінет міністрів має підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроєкти про ліквідацію та утворення районів. Закон набуває чинності вже 14 травня.

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Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому пленарному засіданні 16 квітня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад" (законопроєкт №2653), яким тимчасово надала Кабміну право визначати адмінцентри тергромад.

8 травня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

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