Кабмін за три місяці має визначитись з межами тергромад – опублікували закон

В офіційному виданні Верховної Ради "Голос України" опубліковано закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад" (№ 562-IX).

Документ також оприлюднено на сайті видання.

Як зазначає, Міністерство розвитку громад та територій України, цей закон унормовує питання визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад. Тепер і до ухвалення закону про адміністративно-територіальний устрій це здійснюватиме Кабінет міністрів України на основі затверджених перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей.

"Унормовано, що у 2020 році перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних громад, території яких затверджені Кабінетом міністрів України, проводяться одночасно з черговими місцевими виборами 2020 року", - додали в Мінрегіоні.

Крім того, як зауважили у міністерстві, законом визначено, що Центральна виборча комісія повинна забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів на основі територій територіальних громад, визначених Кабінетом міністрів України.

Зазначається також, що у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом Кабінет міністрів має підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроєкти про ліквідацію та утворення районів. Закон набуває чинності вже 14 травня.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому пленарному засіданні 16 квітня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад" (законопроєкт №2653), яким тимчасово надала Кабміну право визначати адмінцентри тергромад.

8 травня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.