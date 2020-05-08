Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня - представник уряду у ВР

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня, як і передбачено в Конституції України.

Про це повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу", представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

“Щодо місцевих виборів. Вибори відбудуться в строки, передбачені Конституцією України, 25 жовтня поточного року”, - написав він.

Мокан зауважив, що через формування Фонду для боротьби із коронавірусом кошти на фінансування місцевих виборів були частково оптимізовані, однак "є запевнення та обіцянка прем'єр-міністра про те, що буде забезпечене повноцінне фінансування демократичних місцевих виборів".

Представник Кабміну у Верховній Раді додав, що зміни до виборчого законодавства готуються, але вони будуть носити технічний характер для того, аби вдосконалити виборчий процес.

Як повідомляв Укрінформ, раніше перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов заявив, що місцеві вибори в Україні пройдуть восени, якщо з боротьбою проти поширення коронавірусу буде все добре.

Відповідно до статті 141 Конституції України, чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.

6 травня перший заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко також заявив, що місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня 2020 року, попри будь-які інсинуації про їх перенесення, скасування чи неможливість проведення.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 13 квітня 2020 року підтримала законопроєкт 3279-д "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за основу та в цілому.

Згідно зі змінами, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів зменшена на 1 млрд 154 млн 988 тис. грн і становить 1 млрд грн.

У затвердженому парламентом законі про Державний бюджет на 2020 рік видатки за цією статтею становили 2 млрд 154 млн 988 гривень.