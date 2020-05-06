Місцеві вибори: комітет Ради наступного тижня почне готувати пакет змін

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планує наступного тижня розпочати напрацювання пакету змін до Виборчого кодексу щодо місцевих виборів, які парламент зможе ухвалити до кінця червня.

Про це заявив перший заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» та член профільного комітету Олександр Корнієнко під час брифінгу 6 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Протягом найближчих двох-трьох тижнів ми формуємо пакет змін до Виборчого кодексу, вносимо їх в зал, обговорюємо, приймаємо десь до кінця червня. І фактично до середини липня Верховна Рада виконає свою конституційну функцію й оголосить місцеві вибори», – зазначив Корнієнко.

При цьому він уточнив, що відповідні зміни до виборчого законодавства профільний комітет почне напрацьовувати наступного тижня.

«Цей процес наступного тижня розпочинається: наш комітет вийде раніше з карантину, ніж вся Рада… Цей процес буде повністю відкритим та інклюзивним: збираємо всі профільні спільноти і напрацьовуємо пакет змін до Виборчого кодексу. Там є два суттєвих моменти. Перший із них – це «технічні зміни», які просто дозволять провести вибори, тому що той кодекс, який приймала минула Рада, а ми долали вето, він не працює, про це каже ЦВК, і ми йдемо назустріч ЦВК… Другий пакет змін, який дискутується, – це політичні зміни: по-перше, це те, що стосується зниження порогу партійний виборів», – пояснив народний депутат.

Разом з тим він наголосив на необхідності «рухатися до партизації країни», що також передбачатимуть зміни до Виборчого кодексу.

«Ми на цьому давно стоїмо. У нас є держане фінансування партій. Партії мають потрошку спускатися нижче, ніж область: десь – у міста, десь – у маленькі містечка, і формувати там партійну структуру. Щодо сільських і селищних рад, то там залишиться багатомандатна мажоритарка із можливістю самовисування. Такою є наша принципова позиція: місцеве самоврядування має бути представлено своїми представниками, за яких голосували виборці», – уточнив депутат.

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Окрім того, пакет змін до Виборчого кодексу, зі слів Корнієнка, передбачатиме запровадження тимчасових змін, які допоможуть за наявні в країні фінансові можливості провести вибори.

«Йдеться по зменшення видатків на інформування, на рекламу, наприклад. Тому що зараз за рахунок бюджету дуже багато робиться виходів на обласному телебаченні, в обласній пресі. Це все можна трошки зменшуватися, щоб зекономити кошти на друк бюлетенів і на зарплату членів комісії», – уточнив він.

Також він повідомив про те, що за попередньою домовленістю, ближче до виборів уряд додаватиме з резервного фонду кошти, яких не вистачає.

Як повідомляв Укрінформ, раніше перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов заявив, що місцеві вибори в Україні пройдуть восени, якщо з боротьбою проти поширення коронавірусу буде все добре.

Відповідно до статті 141 Конституції України, чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.