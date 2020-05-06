Місцеві вибори: комітет Ради наступного тижня почне готувати пакет змін
Про це заявив перший заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» та член профільного комітету Олександр Корнієнко під час брифінгу 6 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Протягом найближчих двох-трьох тижнів ми формуємо пакет змін до Виборчого кодексу, вносимо їх в зал, обговорюємо, приймаємо десь до кінця червня. І фактично до середини липня Верховна Рада виконає свою конституційну функцію й оголосить місцеві вибори», – зазначив Корнієнко.
При цьому він уточнив, що відповідні зміни до виборчого законодавства профільний комітет почне напрацьовувати наступного тижня.
«Цей процес наступного тижня розпочинається: наш комітет вийде раніше з карантину, ніж вся Рада… Цей процес буде повністю відкритим та інклюзивним: збираємо всі профільні спільноти і напрацьовуємо пакет змін до Виборчого кодексу. Там є два суттєвих моменти. Перший із них – це «технічні зміни», які просто дозволять провести вибори, тому що той кодекс, який приймала минула Рада, а ми долали вето, він не працює, про це каже ЦВК, і ми йдемо назустріч ЦВК… Другий пакет змін, який дискутується, – це політичні зміни: по-перше, це те, що стосується зниження порогу партійний виборів», – пояснив народний депутат.
Разом з тим він наголосив на необхідності «рухатися до партизації країни», що також передбачатимуть зміни до Виборчого кодексу.
«Ми на цьому давно стоїмо. У нас є держане фінансування партій. Партії мають потрошку спускатися нижче, ніж область: десь – у міста, десь – у маленькі містечка, і формувати там партійну структуру. Щодо сільських і селищних рад, то там залишиться багатомандатна мажоритарка із можливістю самовисування. Такою є наша принципова позиція: місцеве самоврядування має бути представлено своїми представниками, за яких голосували виборці», – уточнив депутат.
Окрім того, пакет змін до Виборчого кодексу, зі слів Корнієнка, передбачатиме запровадження тимчасових змін, які допоможуть за наявні в країні фінансові можливості провести вибори.
«Йдеться по зменшення видатків на інформування, на рекламу, наприклад. Тому що зараз за рахунок бюджету дуже багато робиться виходів на обласному телебаченні, в обласній пресі. Це все можна трошки зменшуватися, щоб зекономити кошти на друк бюлетенів і на зарплату членів комісії», – уточнив він.
Також він повідомив про те, що за попередньою домовленістю, ближче до виборів уряд додаватиме з резервного фонду кошти, яких не вистачає.
Як повідомляв Укрінформ, раніше перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов заявив, що місцеві вибори в Україні пройдуть восени, якщо з боротьбою проти поширення коронавірусу буде все добре.
Відповідно до статті 141 Конституції України, чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.
Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.