Позачергова Рада 12 травня планує розглянути понад два десятки питань

Верховна Рада планує під час позачергового пленарного засідання 12 травня розглянути близько 25 питань і провести годину запитань до уряду.

Про це поінформував перший заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час брифінгу 6 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Там порядок денний, по-моєму, із близько 25-ти питань, буде година запитань до уряду, і буде звітувати Нацбанк, можливо», – сказав Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Голова ВР Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів повідомив, що наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради буде скликане з ініціативи народних депутатів у вівторок, 12 травня.

Окрім того, спікер 5 квітня підписав розпорядження про скликання на вимогу 156-ти народних депутатів позачергового пленарного засідання парламенту 7 травня о 14:00, на якому заплановано розгляд двох законопроєктів – про страхування лікарів у випадку інфікування коронавірусом і щодо безкоштовного обов’язкового тестування на COVID-19.