Позачергова Рада 12 травня планує розглянути понад два десятки питань

Позачергова Рада 12 травня планує розглянути понад два десятки питань

Укрінформ
Верховна Рада планує під час позачергового пленарного засідання 12 травня розглянути близько 25 питань і провести годину запитань до уряду.

Про це поінформував перший заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час брифінгу 6 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Там порядок денний, по-моєму, із близько 25-ти питань, буде година запитань до уряду, і буде звітувати Нацбанк, можливо», – сказав Корнієнко.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Голова ВР Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів повідомив, що наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради буде скликане з ініціативи народних депутатів у вівторок, 12 травня.

Окрім того, спікер 5 квітня підписав розпорядження про скликання на вимогу 156-ти народних депутатів позачергового пленарного засідання парламенту 7 травня о 14:00, на якому заплановано розгляд двох законопроєктів – про страхування лікарів у випадку інфікування коронавірусом і щодо безкоштовного обов’язкового тестування на COVID-19.

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