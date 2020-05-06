Арахамія пропонує Раді вийти з карантину 18 травня - проєкт постанови

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зареєстрував у Раді проєкт постанови №3434 "Про організацію роботи Верховної Ради України", яким пропонується відновити звичайний режим роботи парламенту з 18 травня.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

"Основною метою прийняття постанови є відновлення роботи Верховної Ради України у звичайному режимі задля забезпечення законодавчого процесу та організації роботи парламенту відповідно до положень Конституції України, Регламенту Верховної Ради України та календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 16 січня 2020 року № 462-IX", - йдеться у пояснювальній записці.

Проєктом постанови пропонується передбачити, що з 18 травня 2020 року Верховна Рада України працює відповідно до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання, затвердженого постановою ВРУ від 16 січня 2020 року № 462-IX.

У проєкті також зазначається, що такі зміни пропонується ухвалити у зв'язку зі скасуванням частини обмежувальних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

«Давид Георгійович (Арахамія, голова фракції «Слуга народу», – ред.) вніс постанову, згідно з якою ми з 18 травня повертаємося в календарний план», – поінформував перший заступник голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час брифінгу 6 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Брифінг Давида Арахамії та Олександра Корнієнка біля ВР / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що Верховна Рада повернеться до стандартного режиму роботи після пом'якшення карантину.

Разумков 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

Кабінет міністрів 25 березня запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів.

Голова ВР 3 квітня вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби" і продовжив його дію до кінця карантину в Україні.