Зеленський прийшов у Раду

У залі засідань зареєструвалося 359 народних депутатів.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні розглядатиметься проєкт постанови Верховної Ради про надання згоди на призначення Президентом України Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора та проєкт Постанови Верховної Ради про призначення Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.