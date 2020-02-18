Берлін заявляє про непричетність до плану "12 кроків"

МЗС Німеччини заявляє про непричетність до скандального документа "12 кроків до більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", який був оприлюднений на сайті Мюнхенської безпекової конференції.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з посиланням на Федеральне міністерство закордонних справ ФРН.

"Ми взяли до уваги документ, представлений Євроатлантичною керівною групою з безпеки (Euro-Atlantic Security LeadershipGroup) на Мюнхенській безпековій конференції. Федеральний уряд не брав участі в його розробці та не був про це повідомлений заздалегідь", - заявили в МЗС.

У Берліні також закликають всі сторони конфлікту на Сході України дотримуватися режиму припинення вогню, погодженого в грудні лідерами країн "нормандської четвірки".

"Федеральний уряд закликає дотримуватися узгодженого режиму припинення вогню та подальшої деескалації відповідно до рішень нормандського саміту в Парижі та імплементації Мінських угод", - відповіли Укрінформу на прохання прокоментувати загострення ситуації на Сході України.

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Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Попасна, Кримське, Хутір Вільний. З української сторони є один загиблий, п'ятеро військових зазнали поранень.

14 лютого три європейські неурядові організації у співпраці з Російською радою міжнародних справ оприлюднили документ під назвою "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні". Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск "всеукраїнського загальнонаціонального діалогу" щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляди сусідніх країн, включаючи Росію.

Пізніше керівництво Мюнхенської конференції заявило, що не визнає "Дванадцять кроків..." офіційним документом. Підкреслювалося, що документ є приватною ініціативою, і його було видалено з офіційного сайту конференції.

Однак 15 лютого цей план знову з'явився на цьому сайті.