Офіс генпрокурора відкрив справу через наступ окупантів на Донбасі

Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження через сьогоднішні обстріли окупантами позицій підрозділів Об’єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє 18 лютого пресслужба Офісу.

"За фактом обстрілів 18 лютого 2020 року збройними формуваннями РФ позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний Луганської області розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, окупанти вели обстріли по українським захисникам із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовував міномети калібру 120 мм, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок зазначених дій один український захисник загинув, п’ятеро отримали поранення.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснює СБУ, процесуальне керівництво - управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 18 лютого, зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.