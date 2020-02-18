У бою на “Бахмутці” загинув боєць ЗСУ, четверо поранені

Бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний в зоні проведення операції Об'єднаних сил закінчився, один український військовий загинув, четверо поранені.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Наразі бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний закінчився. Підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією. Серед українських захисників, на жаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п’ять – важко поранених. Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил.

"Ситуація повністю контрольована", - запевнили у штабі.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Окупанти обстрілювали українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння: мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.