Окупанти пішли в наступ на “Бахмутці”, сили ООС зазнали втрат

Сьогодні зранку, 18 лютого, збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Про це повідомляє пресслужба Операції об’єднаних сил.

«Окупанти ведуть обстріли по наших захисниках із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», - ідеться в повідомленні пресслужби ООС.

Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.

Станом на зараз триває бій. На жаль, унаслідок ворожих обстрілів українські захисники зазнали втрат.

Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, дають адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації, окупантам завдається вогневе ураження з метою придушення їхньої збройної активності. Втрати противника уточнюються.

Як зазначає журналіст Юрій Бутусов, таких широкомасштабних бойових дій на фронті не було з 2018-го року.

“Сьогодні о 5 ранку російські війська атакували українські опорні пункти в районі Золотого, зараз на 8.00 йде безперервний важкий бій із застосуванням всіх видів зброї, включаючи артилерію калібру 152 мм, міномети 120 мм. Противник на широкому фронті накриває бойові порядки 72-й і 93-й механізованих бригад в районі ділянки розведення Золоте-Орехово-Новотошковка. На одному з опорних пунктів був ближній бій з російською штурмовою групою. Наша артилерія відкрила вогонь у відповідь, підтягуються резерви”, - написав він.