Окупанти на Донбасі вісім разів відкривали вогонь — із мінометів та гранатометів

17 лютого збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів”, - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по українських позиціях, а саме:

поруч з населеним пунктом Гнутове – зі станкового протитанкового гранатомету - 12 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету;

два рази неподалік Павлополя – з міномету калібру 82 мм – 7 мін, ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поблизу Пісків - з автоматичних станкових гранатометів;

у районі Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів та великокаліберного кулемету;

поруч з Березовим – зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів.

Окрім цього, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по наших позиціях 3 мін зі 120-мм міномету, 4 міни з міномету калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичного станкового гранатомету.

Вчора, 17 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

“З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає”, - пише штаб.

Фото: ООС