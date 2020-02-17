Окупанти зривають "тишу" на Донбасі — стріляють біля шести населених пунктів

Російські окупаційні війська станом на 18.00 понеділка, 17 лютого, 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях:

поруч з населеним пунктом Гнутове – зі станкового протитанкового гранатомета - 12 пострілів та великокаліберного кулемета;

неподалік Павлополя – з міномета калібру 82 мм – 7 мін; поблизу Пісків - з автоматичних станкових гранатометів;

у районі Водяного – зі станкового протитанкового гранатомета – 8 пострілів та великокаліберного кулемета;

поруч з Березовим – зі станкового протитанкового гранатомета – 8 пострілів.

Окрім цього, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по наших позиціях 3 міни зі 120-мм міномета, 4 міни з міномета калібру 82 мм.

Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Фото: ООС