Військові РФ скасували для своїх передових підрозділів на Донбасі режим "тиші"

Російське окупаційне командування скасувало обмеження щодо дотримання режиму припинення вогню для передових підрозділів з’єднань і частин РФ.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"За повідомленнями Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування активізувало заходи з провокування напруженості на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, скасовані обмеження щодо дотримання режиму припинення вогню для передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, російськими пропагандистами для нав’язування панічних настроїв серед місцевого населення розповсюджуються повідомлення про нібито підготовку сил і засобів ООС до наступу у формі т.зв. бліцгригу та інша неправдива інформація з метою дискредитації командування та особового складу підрозділів ЗСУ.