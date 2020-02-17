Військові РФ скасували для своїх передових підрозділів на Донбасі режим

Військові РФ скасували для своїх передових підрозділів на Донбасі режим "тиші"

Укрінформ
Російське окупаційне командування скасувало обмеження щодо дотримання режиму припинення вогню для передових підрозділів з’єднань і частин РФ.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"За повідомленнями Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування активізувало заходи з провокування напруженості на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, скасовані обмеження щодо дотримання режиму припинення вогню для передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, російськими пропагандистами для нав’язування панічних настроїв серед місцевого населення розповсюджуються повідомлення про нібито підготовку сил і засобів ООС до наступу у формі т.зв. бліцгригу та інша неправдива інформація з метою дискредитації командування та особового складу підрозділів ЗСУ.

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