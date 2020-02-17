Окупанти пів години гатили по позиціях ЗСУ під Гнутовим

Станом на 12.00 понеділка, 17 лютого, ворог один раз відкривав вогонь на Донецькому напрямку.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"Протягом 30 хвилин, окупаційні війська обстрілювали наші позиції поблизу Гнутового, при цьому використовуючи станковий протитанковий гранатомет та великокаліберні кулемети. За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілу противника немає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, минулої доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушували режим припинення вогню.