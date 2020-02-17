Окупанти гатять із заборонених мінометів, втрат немає

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли по позиціях українських захисників, а саме: біля Лебединського – з міномета калібру 82 мм ворог випустив сім мін, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета; двічі неподалік Мар’їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: двічі у районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; поблизу Кримського – зі 120-мм міномета - 20 мін; поруч з Оріховим – з міномета калібру 120 мм – 25 мін та п'ять мін з 82-мм міномета; неподалік Новозванівки – зі 120-мм міномета противник випустив 18 мін; у районі населеного пункту Хутір Вільний – з міномета калібру 82 мм – шість мін.

На всі обстріли російських окупантів підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь із дозволеного озброєння.

За минулу добу, 16 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС