Зеленський: Наша армія сильно відповіла на провокацію на Донбасі

Україна має потужні Збройні сили, тож їхня відповідь на ранкову провокацію формувань Російської Федерації була сильною.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На порядку денному РНБО були й інші питання, але ми почали з питання провокації, яка відбувалась сьогодні вранці на контактній лінії. Хочу вам сказати, що у нас потужна армія. Провокації бувають, армія, відповідно, сильно відповіла", - сказав Зеленський.

Він додав, ситуація повністю контролюється Збройними силами України і керівником Генштабу ЗСУ Русланом Хомчаком.

"Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, тому що тільки з сильною армією можна сідати за стіл переговорів, курс до того, що ми впевнено наближаємося до припинення війни і до миру", - заявив Президент.

Читайте також: Представництво України в ЄС закликало до рішучої реакції на атаку РФ на Донбасі

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський назвав ранковий наступ окупантів в зоні проведення ООС цинічною провокацією та спробою зірвати мирний процес на Донбасі.

Сьогодні зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.