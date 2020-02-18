Представництво України в ЄС закликало до рішучої реакції на атаку РФ на Донбасі

Представництво України в ЄС поінформувало Євросоюз про новий напад РФ на Донбасі та закликало до рішучої реакції партнерів.

Про це написав посол України при ЄС Микола Точицький у Twitter.

"Ще одна цинічна атака Росії на Донбасі. Сьогодні сили РФ і підтримувані нею сили почали наступ і масований обстріл позицій ЗСУ із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами. Один військовий загинув, четверо поранені. Ми поінформували ЄС про ескалацію конфлікту Росією і закликали партнерів до рішучої реакції", - наголосив Точицький.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, хутір Вільний.

Окупанти обстрілювали українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння: мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.

За даними штабу ООС, бій закінчився, один український військовий загинув, четверо були поранені.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловив глибоку стурбованість у зв’язку з наступальними спробами підтримуваних Росією сил поблизу Золотого.