Окупанти звинуватили українську сторону у спробі наступу - штаб ООС

Російські найманці після спроби прорвати позиції українських військових звинуватили українську сторону у спробі нападу.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

“Українська армія, виконуючи вимоги міжнародного права щодо ведення бойових дій, задовільнила це гуманітарне прохання противника, сподіваючись на його гідність. Проте, програвши на полі бою, ворог вирішив приховати свою поразку і видав наспіх підготовлену заяву, звинувачуючи українську сторону у спробі нападу. Весь зміст ворожої заяви свідчить про розгубленість та втрату контролю над ситуацією”, - йдеться у повідомленні.

Командування ООС ще раз офіційно заявляє, що українські захисники непохитно стоять на засадах виконання Мінських домовленостей і ніколи не застосовують зброю першими.

У підтримуваному Росією угрупованні «ЛНР» не підтверджують цю інформацію і звинувачують українську армію в спробі наблизитися до позицій бойовиків й подальшому артилерійському обстрілі.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Внаслідок бою один український військовий загинув, четверо поранені.У ворога один загиблий, п’ять – важко поранених.