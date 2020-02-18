Понад 160 мін та півсотні танкових пострілів: штаб ООС розповів про атаку окупантів

За уточненою інформацією, збройні формування Російської Федерації особливо цинічно обстріляли позиції наших захисників поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Попасна та Хутір Вільний.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Російські окупанти застосовували артилерійські системи, зокрема, ствольну артилерію калібру 152 мм – 6 снарядів, калібру 122 мм – 18 снарядів. Крім того, загарбники випустили по позиціях наших захисників понад 164 міни з мінометів калібру 120 мм та 44 міни з 82-мм мінометів. Також противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі Новотошківського окупанти здійснили 56 пострілів по наших позиціях із танка. Також у районі бойового зіткнення штурмові дії вели диверсійно-розвідувальні групи противника.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 18 лютого, зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Внаслідок бою один український військовий загинув, п'ятеро поранені. Позиції українських захисників не втрачені, наголосили в ООС.