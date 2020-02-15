"12 кроків" знову з'явилися на сайті Мюнхенської конференції

План "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", оприлюднений 14 лютого, знову з'явився на сайті Мюнхенської безпекової конференції.

Зазначається, що серед підписантів плану - голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер.

Як повідомлялося, 14 лютого керівництво Мюнхенської конференції оприлюднило заяву, про те, що не визнає "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" офіційним документом. Підкреслювалося, що документ є приватною ініціативою, і його було видалено з офіційного сайту конференції.

Раніше три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні".

Цей документ по суті має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск "всеукраїнського загальнонаціонального діалогу" щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляди сусідніх країн, включаючи Росію.