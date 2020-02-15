Ішингер прокоментував заяву про "12 кроків до миру на Донбасі"

Автори скандальної заяви «Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні», що викликала різку критику, лише хотіли залучити РФ до дискусії та просунути питання мирного врегулювання на окупованих територіях України.

Так голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер прокоментував Укрінформу скандальний документ, що напередодні відкриття Міжнародної безпекової конференції у Мюнхені з’явився, а згодом зник із сайту конференції через протести проти її відверто антиукраїнського спрямування.

«Так, у цьому документі можуть бути контроверсійні речі, ну так давайте говорити про них. Це не урядова позиція, це внесок. І це неправильно говорити, що вона «російська», - заявив Ішингер.

Також він запевнив, що є прихильником усіх зусиль, спрямованих на те, щоби допомогти просунути «українське питання» вперед. «Ми всі за Україну. Я – ваш друг», - ствердив дипломат.

Як один із авторів документу, він переконаний, що «Україна має бути щаслива, що ми намагалися залучити росіян до дискусії»...

Ішингер, наголосив, що люди, які підписали «Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні», мали на меті лише «добро». (Серед підписантів він назвав, зокрема, Карла Більда та Ігоря Іванова, який… не входить до уряду РФ останні 20 років). Ішингер підкреслив, що не бачить нічого поганого в тому, що серед авторів заяви була «пара росіян».

Також він пояснив, що конференція публікує всі види документів, російські промови, китайські промови, американські, українські…

Як повідомлялося, 14 лютого керівництво Мюнхенської конференції оприлюднило заяву, якою не визнає «Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні» офіційним документом. Та підкреслює, що документ є приватною ініціативою. А також, що його було видалено з офіційного сайту конференції.

Раніше три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

Фото: securityconference.org