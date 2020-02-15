ЄС не повинен забувати про агресію Росії проти України - Ішингер

ЄС не повинен забувати про агресію Росії проти України - Ішингер

Укрінформ
Європейський Союз не повинен забувати про триваючу російську агресію проти України.

Про це заявив багаторічний голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер перед початком 4-го Українського ланчу у Мюнхені, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Тут, в ЄС, ми дуже часто кажемо, що створили континент миру і в нас вже немає ніяких війн. Дуже важливо, щоб ви, українці, нам нагадували, і щоб ми самі собі нагадували, що, звичайно, це неправда, і війна триває. І нам потрібно набагато більш колективно працювати над її припиненням. Це наше завдання на тижні, місяці, сподіваюся, не на роки", - сказав він.

Також голова Мюнхенської конференції з безпеки вказав на те, що "частина зусиль в цьому напрямку вимагає дуже сильних трансатлантичних зв’язків".

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Крім того, він назвав успішним виступ Президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції. "Я дуже задоволений тим, що така велика делегації приїхала з України. Задоволений, що ми змогли організувати для Президента Зеленського виступ у такому окремому форматі. Це добре як для України, так і для Мюнхенської конференції з безпеки", - заявив він.

Як повідомлялося, Зеленський 14-15 лютого перебуває з робочим візитом у Німеччині, де взяв участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

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