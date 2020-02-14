Ішингер вважає, що для Росії треба "тримати двері відкритими"

Росія порушила віру в безпеку у євроатлантичному просторі, попри це необхідно й далі намагатися залучати її до співробітництва.

Про це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер на церемонії її відкриття, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша віра в сталу євроатлантичну архітектуру була порушена (через дії Росії - ред.) в Україні та Грузії", - заявив Ішингер.

Він також назвав "непробачною" підтримку Росію режиму Башара Асада в Сирії.

Та попри це, Ішингер вважає, що необхідно й далі намагатися залучати Росію до співробітництва. За його словами, завданням німців є "тримати двері відкритими", що є "спадщиною 1990 року (року падіння Берлінського муру — ред.)".

Як повідомлялося, Мюнхенська безпекова конференція проходить 14-16 лютого. У ній візьмуть участь майже 40 голів держав і урядів, понад 100 міністрів оборони та закордонних справ. Уперше на ній виступить Президент України Володимир Зеленський.

Вже прибув до Мюнхена та бере участь у конференції експрезидент України Петро Порошенко.

Фото: securityconference.org