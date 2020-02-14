Штайнмаєр у Мюнхені: РФ перетворила військову силу в Європі на політичний інструмент

Сильні держави все частіше порушують міжнародні правила, діють у своїх інтересах за рахунок інтересів інших і перестають бути гарантами безпеки для інших.

Про це заявив федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у своєму виступі на відкритті 56-ї Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Росія, правомірно чи неправомірно ображена та відчужена, не лише анексувала Крим і цілковито ігнорувала міжнародне право. Вона перетворила військову силу і насильницьке перекроювання кордонів на європейському континенті на політичні інструменти. Результатом цього є невизначеність та непередбачуваність, конфронтація та втрата довіри", - заявив Штайнмаєр.

Глава ФРН зауважив, що міжнародне право має передусім захищати малі країни. Але сьогодні "сильні роблять все, що хочуть, а слабкі страждають". Сильні держави не слідують правилам, вони вже не є гарантами безпеки, сказав політик.

"Таке мислення та такі дії шкодять нам усім. Це відкидає нас до тієї епохи, в якій кожен прагнув забезпечити власну безпеку за рахунок інших. У цьому сценарії безпека одного - це незахищеність іншого", - заявив президент ФРН.

Конференція проходить 14-16 лютого за участю близько 40 голів держав і урядів, понад 100 міністрів оборони та закордонних справ.

Фото: bundespraesident.de