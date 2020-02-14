Конфлікт в Україні загрожує безпеці в євроатлантичному регіоні - Мюнхенська конференція

Війна в Україні не лише унеможливлює нормалізацію діалогу між Києвом і Москвою, але й створює загрозу безпеці на євроатлантичному просторі.

Про це йдеться у заяві Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), оприлюдненій 14 лютого.

«Конфлікт в Україні та навколо неї є трагедією для всіх, хто постраждав від насильства. Це точка спалаху, катастрофічного прорахунку, і вона залишається постійною загрозою безпеці та стабільності в євроатлантичному регіоні», - йдеться у заяві.

У ній зазначається, що політичне рішення має вирішальне значення для припинення збройного конфлікту на Донбасі, покращення перспектив конструктивного діалогу між Україною та Росією, включаючи питання Криму та покращення євроатлантичної безпеки загалом.

Вирішення нагальних питань безпеки, гуманітарних, економічних та політичних проблем, переконані автори заяви, також допоможуть зменшити напругу між Росією та Заходом та сприятимуть розбудові стійкої архітектури взаємної безпеки в євроатлантичному регіоні, включаючи посилене співробітництво щодо зменшення ядерної загрози.

Останні події, йдеться у документі, відкрили шлях до прогресу. Серед в заяві згадано взаємне звільнення ув'язнених та угоду про визначення додаткових пунктів розведення сил; жовтневу домовленість щодо виборів у Донецьку та Луганську та надання спеціального статусу цим регіонам після виборів у разі підтвердження з боку ОБСЄ, що вибори пройшли справедливо та вільно; саміт у Парижі у нормандському форматі.

У 2020 році планується наступна зустріч у нормандському форматі, триватиме робота в Тристоронній контактній групі та інші дипломатичні обміни. Все це надає можливість рухатися вперед до завершення війни, яка за останні шість років забрала життя понад 13 000 людей, залишила пораненими понад 25 тисяч, а 2,5 млн людей вигнала зі своїх будинків. "Віконце можливостей, яке відкрилося, не можна втрачати", - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 56-та Мюнхенська конференція з питань безпеки проходитиме 14-16 лютого. Вона буде присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров’я. Основним профілем конференції є, втім, кризовий менеджмент, а криз, які потребують обговорення, наразі 27.

За словами багаторічного голови конференції Вольфганга Ішингера, «Україна залишається важливим пунктом європейської безпекової політики».