Пристайко про “12 кроків”: Документ не враховує вимоги до Росії піти з України

Запропонований групою іноземних експертів документ “12 кроків до миру на Донбасі” не враховує погляду України на можливий розвиток подій, а також вимоги міжнародного права до Росії піти з нашої території та віддати Крим.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова на ICTV”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми дійсно вважаємо, що цей інтелектуальний продукт не враховує багато чого з того, що є на місці, він не враховує той можливий розвиток (подій, - ред.), як його бачить Україна, і точно не враховує міжнародне право, яке вимагає від Росії просто залишити українську територію і віддати Крим", - сказав Пристайко.

За його словами, в цьому документі "остаточно і повністю вишибає всіх" останній пункт, який говорить про те, що Україна має розпочати пошук нової власної ідентичності з урахуванням думки сусідніх країн.

"Дякую дуже, ми впевнені, що розберемося, треба нам чи не треба це робити", - зауважив міністр.

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Він додав, що "12 кроків" - не перший план, який пропонується Україні, аби владнати те, що на думку багатьох людей, українська влада "не може, не здатна, не бачить, яким чином зробити".

"Є люди, які щиро хочуть допомогти та пропонують свої плани, є люди, які виконують певне політичне замовлення. Якщо вибирати між цими двома крайнощами, то, напевно, той план, який був запропонований з "12 кроків", посередині, але ближче, на мою думку, до тих, хто виконує певне політичне замовлення", - зазначив Пристайко.

Як повідомляв Укрінформ, 14 лютого три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ під назвою "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні".

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії та її зближення із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск "всеукраїнського загальнонаціонального діалогу" щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляди сусідніх країн, включаючи Росію.

Пізніше керівництво Мюнхенської конференції оприлюднило заяву, про те, що не визнає "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" офіційним документом. Підкреслювалося, що документ є приватною ініціативою, і його було видалено з офіційного сайту конференції.

Однак у суботу, 15 лютого, план "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" знову з'явився на сайті Мюнхенської безпекової конференції.