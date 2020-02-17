Пристайко проситиме ООН про миротворчу місію на всій території ОРДЛО

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН, говоритиме про необхідність розгортання миротворчої місії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це Пристайко заявив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я від’їжджаю завтра у Нью-Йорк, щоб говорити з генеральним секретарем і виступити на Генеральній асамблеї ООН, зокрема, щоб нагадати про це питання, що ми очікуємо, наскільки це можливо, цю (миротворчу) операцію, і не на лінії дотику як пропонує Російська Федерація, а на всій окупованій території України", - сказав Пристайко.

У цьому контекстові він зауважив, що питання розгортання миротворчої місії постає на кожній зустрічі нормандському форматі на рівні лідерів чи міністрів, а також на засіданнях ТКГ у Мінську.

Нагадаємо: відсутність пункту про миротворців у мінських домовленостях дозволяє Росії, яка "чіпляється до кожної букви, кожної коми", постійно знімати його з обговорення, констатував глава МЗС.