Ротація українських прокурорів не вплине на розслідування справи МН17 - Пристайко

Звільнення українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні справи MH17, не вплине на подальше розслідування.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спілкування з журналістами після закладення пам'ятного каменя на місці майбутнього меморіалу пам’яті жертв рейсу PS752 в міжнародному аеропорту "Бориспіль", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується слідчих, то це відома проблема, яка існує при зміні, ротації слідчих. Я запевняю вас, що генеральний прокурор і слідчі, які зайняті у справі... керівництво знає, питання розглядається, але воно відбувається просто в контексті нормальної ротації. Не всі слідчі підуть, слідчі, які працювали, є напрацьовані матеріали", - сказав Пристайко.

За його словами, звільнення прокурорів було пов'язано з ротацією у рамках реформи ГПУ. Він також наголосив, що українська сторона забезпечить допомогу нідерландській стороні, яка за згодою України веде розслідуванням катастрофи МН17.

Раніше нідерландське видання NRC.NL повідомило, що українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні трагедії рейсу МН17 було звільнено. Серед них - два прокурори, які були від імені України у Міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17. У Нідерландах занепокоєні, що підозрювані зможуть під час судового розгляду використати факт звільнення українських прокурорів на свою користь.

Як повідомляв Укрінформ, суд щодо катастрофи літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", якого вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Один з підозрюваних - підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Його інтереси представлятимуть адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.