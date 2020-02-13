Справа МН17: Нідерланди відмовилися, щоб РФ судила підозрюваних росіян

У жовтні 2019 року Росія запропонувала Нідерландам розглянути можливість передачі їй кримінального провадження щодо трьох підозрюваних росіян у справі МН17. Нідерланди таку пропозицію РФ відхилили.

Про це заявив міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус у листі до парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

"17 жовтня 2019 року Міністерство юстиції та безпеки отримало лист від російської влади. У листі російська сторона запитувала, чи хочуть Нідерланди розглянути питання про передачу кримінального провадження щодо трьох підозрюваних росіян в Росію. Було надано відповідь, що передача провадження стосовно трьох підозрюваних нідерландською владою - не варіант, і не була прийнята до уваги", - наголосив Грапперхаус.

Як повідомляв Укрінформ, раніше підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання долучитися до судового процесу і буде представлений у суді нідерландською юридичною фірмою. Пулатова захищатимуть два нідерландських адвокати й один російський.

Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким був Справа МН17: Нідерланди відмовилися, щоб РФ судила підозрюваних росіянзбитий літак рейсу МН17. Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков); генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Четвірку було оголошено в міжнародний розшук. Їхню присутність у залі суду називають малоймовірною. Однак це не завадить судовому процесу.

Пасажирський літак Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.