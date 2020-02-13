Справа МН17: Нідерланди відмовилися, щоб РФ судила підозрюваних росіян

Справа МН17: Нідерланди відмовилися, щоб РФ судила підозрюваних росіян

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Укрінформ
У жовтні 2019 року Росія запропонувала Нідерландам розглянути можливість передачі їй кримінального провадження щодо трьох підозрюваних росіян у справі МН17. Нідерланди таку пропозицію РФ відхилили.

Про це заявив міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус у листі до парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

"17 жовтня 2019 року Міністерство юстиції та безпеки отримало лист від російської влади. У листі російська сторона запитувала, чи хочуть Нідерланди розглянути питання про передачу кримінального провадження щодо трьох підозрюваних росіян в Росію. Було надано відповідь, що передача провадження стосовно трьох підозрюваних нідерландською владою - не варіант, і не була прийнята до уваги", - наголосив Грапперхаус.

Як повідомляв Укрінформ, раніше підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання долучитися до судового процесу і буде представлений у суді нідерландською юридичною фірмою. Пулатова захищатимуть два нідерландських адвокати й один російський.

Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі "Схіпхол", що розташований приблизно за 50 км від Гааги.

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19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким був Справа МН17: Нідерланди відмовилися, щоб РФ судила підозрюваних росіянзбитий літак рейсу МН17. Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков); генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Четвірку було оголошено в міжнародний розшук. Їхню присутність у залі суду називають малоймовірною. Однак це не завадить судовому процесу.

Пасажирський літак Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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