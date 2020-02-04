Справа MH17: Гіркін не визнає звинувачення Нідерландів і на суд не збирається
Про це повідомляє Interfax, посилаючись на заяву Гіркіна у вівторок.
«Я не визнаю пред'явленого обвинувачення і не визнаю, що ці люди мають право пред'являти звинувачення мені», - сказав Гіркін.
Відповідаючи на питання, чи готовий він дати свідчення у цій справі, він відповів: «Не готовий, навіть якби мене доставили туди насильно».
Як відомо, 3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing MH17 на сході України і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про росіян Стрєлкова, Сергія Дубінського, Олега Пулатова і українця Леоніда Харченка.
Справу розглядатимуть 3 судді Окружного суду Гааги. Засідання будуть транслюватися у прямому ефірі. Перше засідання суду призначено на 9 березня.
Як повідомлялося, рейс MH17 було збито ракетою над підконтрольною проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Всі 298 людей на борту загинули.