Справа MH17: Гіркін не визнає звинувачення Нідерландів і на суд не збирається

Один з колишніх лідерів проросійських бойовиків на Донбасі Ігор Гіркін (Стрєлков) відкидає пред'явлене йому Нідерландами звинувачення у справі про збитий на сході України літак Boeing MH17.

Про це повідомляє Interfax, посилаючись на заяву Гіркіна у вівторок.

«Я не визнаю пред'явленого обвинувачення і не визнаю, що ці люди мають право пред'являти звинувачення мені», - сказав Гіркін.

Відповідаючи на питання, чи готовий він дати свідчення у цій справі, він відповів: «Не готовий, навіть якби мене доставили туди насильно».

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Як відомо, 3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу малайзійського Boeing MH17 на сході України і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про росіян Стрєлкова, Сергія Дубінського, Олега Пулатова і українця Леоніда Харченка.

Справу розглядатимуть 3 судді Окружного суду Гааги. Засідання будуть транслюватися у прямому ефірі. Перше засідання суду призначено на 9 березня.

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Як повідомлялося, рейс MH17 було збито ракетою над підконтрольною проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Всі 298 людей на борту загинули.