Пристайко розповів про пріоритети наступної "Нормандської зустрічі"

Президент України Володимир Зеленський на наступній зустрічі лідерів "Нормандської четвірки" наполягатиме на пріоритетності питання контролю над українсько-російським кордоном.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова на ICTV”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На наступній зустрічі нормандської четвірки, яку ми плануємо орієнтовно на квітень – так домовилися лідери, коли востаннє зустрілися в грудні, - в принципі будемо обговорювати широке коло питань. Минулого разу вдалося погодити сім основних позицій, серед яких не знайшлося місця питанню кордону. Але саме так ставить питання Президент Зеленський", - сказав Пристайко.

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Він зазначив, що однією з перших пропозицій української сторони Російській Федерації на минулій нормандській зустрічі було створення спеціальної робочої групи, яка зайнялася б питанням передачі кордону під повний контроль України.

"Станом на сьогодні така група ще не створена, і саме тому Президент Зеленський, як і минулого разу, буде наполягати, щоб це питання було розглянуто і залишилося серед пріоритетних", - акцентував глава МЗС.

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На запитання ведучого, хто має контролювати україно-російський кордон, Пристайко відповів, що з українського боку кордон мають контролювати українські прикордонники – "це принципова позиція, яку ми маємо досягти".

"Це ідеальний варіант, над яким працює і уряд, і президент, і всі ми. Яким чином ми прийдемо до цього? Як неідеальний шлях до цього ідеального варіанту можливий той, що, наприклад був запропонований на першому «Мінську» ще у 2014 році, коли було записано, що вздовж українсько-російського офіційного кордону створюється коридор безпеки під контролем ОБСЄ", - зазначив Пристайко.

За його словами, на превеликий жаль, більшість забула про те, що була досягнута така домовленість, і в цьому контексті переговори не просуваються.

"Більше говориться про те, що треба забезпечити (контроль над кордоном) наприклад, якимись миротворчими силами або створити, як домовлялися ще в Мінську, на всій непідконтрольній території певні спільні патрулі, які складалися б з представників Національної поліції України, ОБСЄ і громад, які зараз там проживають. Як їх сформувати і наскільки це життєва конструкція – це і є темою обговорення, яке ведеться прямо зараз", - резюмував глава МЗС.

Окрім того, залишаються питання про припинення вогню на Донбасі, наступний обмін полонених, допуск представників Червоного хреста на непідконтрольну Україні територію.

Пристайко уточнив, що з минулої "Нормандської зустрічі" вдалося дійти прогресу лише в обміні полонених, додавши, що наступний обмін планують провести ще до зустрічі лідерів чотирьох країн.