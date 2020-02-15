При створенні патрулів на Донбасі враховуватимуть досвід Хорватії - Пристайко

У процесі обговорення ідеї створення спільних патрулів на Донбасі за участі представників України, тимчасово окупованих територій та ОБСЄ буде враховуватися досвід Хорватії.

Про це у Мюнхені заявив глава МЗС Вадим Пристайко, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми вирішуємо, як зробити так, враховуючи досвід, наприклад, Хорватії - як вийти на рішення, аби в першу чергу забезпечити безпеку на цій території. Можливо, до того часу, щоб провести вибори», - сказав Пристайко.

Він додав, що ідея спільних патрулів обговорювалася від початку Мінського процесу. І ця тема завжди викликає дуже жваве обговорення - наскільки можна допустити бойовиків до участі у цих патрулях.

Глава МЗС також прокоментував ситуацію з розведенням сил на Донбасі.

«Розведення має допомогти психологічно зменшити кількість обстрілів... Є ідея, що якщо люди не бачать один одного в приціл, вони з часом втрачають агресивність. Хоча це спірно... Це один з методів розвести поступово. Але ми вирішили розводити не шматочками, а секторами, починаючи з півдня», - сказав Пристайко.

Окрім того, він поінформував, що здійснити обмін до 200 осіб, тобто «майже всіх на всіх», планується до наступної зустрічі в «нормандському форматі» на найвищому рівні.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуацію на Донбасі у разі підготовки до місцевих виборів можуть контролювати спільні патрулі представників України, тимчасово окупованих територій та ОБСЄ.

Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ