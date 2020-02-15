Пристайко не виключає, що запланований на квітень “нормандський саміт” перенесуть

Міністр закордонних справ Україна Вадим Пристайко не виключає, що саміт у нормандському форматі може відбулися не в квітні, як планується, а трохи пізніше.

Про це він сказав журналістам у Мюнхені, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Думаю, що лідери нормандської четвірки мають зустрітися. Можливо, це буде не в квітні, а ближче (до літа), подивимося, коли буде результат. Нам важливо, щоб були домовленості, які вони можуть досягти», - сказав Пристайко.

Він також запевнив, що підготовка до саміту ведеться.

«Ми говоримо про те, що маємо зробити необхідні кроки, щоб не забути про те, що наша мета – це саміт лідерів умовно в квітні, як було домовлено у грудні», - сказав міністр.

Пристайко поінформував, що зустрівся на полях Мюнхенської конференції з безпеки із колегою з ФРН Гайко Маасом в п’ятницю. Своєю чергою Маас зустрічається з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, зустрінеться з французьким колегою. Спільної зустрічі всіх міністрів нормандської четвірки не буде, сказав Пристайко.

«Маас мав на увазі, що відбудуться зустрічі… Його не зовсім правильно зрозуміли, що це спільна зустріч чотирьох. Нормандської зустрічі міністрів не відбувається», - пояснив він.

Як повідомлялося, напередодні міністр закордонних справ ФРН Маас анонсував зустріч глава МЗС Німеччини, Франції, Україна та Росії на полях Мюнхенської конференції з безпеки.