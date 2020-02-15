Зеленський каже, що у разі виборів на Донбасі за безпекою можуть стежити “спільні патрулі”

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуацію на Донбасі у разі підготовки до місцевих виборів можуть контролювати спільні патрулі українських представників, представників тимчасово окупованих територій та ОБСЄ.

Про це він сказав під час виступу на “Українському ланчі” в Мюнхені, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Що стосується того, хто може упродовж виборів чи підготовки, я би навіть сказав, я би так не забігав наперед, а упродовж цієї ситуації, забезпечувати безпеку, так ми бачимо, що це спільні патрулі. Я піднімав це питання і на нормандській зустрічі, зараз це питання обговорюється і в Мінську. Думаю, що у нас є можливість дотиснути. Тобто, там будуть як українці, так і представники тимчасово окупованих територій, так і ОБСЄ”, - зазначив Зеленський.

За його словами, без нагляду ОБСЄ, без того, щоб ОБСЄ повідомило, що є повністю безпечна ситуація, ніхто не може проводити вибори.

Водночас Президент наголосив, що для проведення виборів на тимчасово непідконтрольній території Донбасу повинна бути встановлена “нормальна безпекова ситуація”, а самі вибори повинні відбуватися за українським законодавством.

“Вибори не можуть відбутися, поки ми не контролюємо кордон між Україною і Росією”, - запевнив Зеленський.

Разом з тим ідею про проведення місцевих виборів, у тому числі й у непідконтрольних районах Донеччини та Луганщині, у жовтні він пояснив тим, що міг би бути хороший “ментальний” та “інформаційний” сигнал щодо єдності країни.

“Ви кажете, чому в жовтні, чому ми хочемо. Тому що це певний сигнал, що ми єдина Україна. Усе починається із самого початку, із виборів. Ми хочемо в одні й ті самі дати, тому що це дуже важливо і це впливає на ментальність людей, на деяку частину людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Тобто, ми разом обираємо, у нас одна країна”, - зауважив Президент, але додав, що до виборів повинні бути досягнуті відповідні безпекові умови.