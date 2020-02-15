Цілодобового доступу ОБСЄ на окуповані території Донбасу досі немає - Зеленський

Домовленість лідерів країн “нормандської четвірки” на саміті в Парижі у грудні щодо забезпечення цілодобового доступу СММ ОБСЄ до всю тимчасово непідконтрольну територію Донбасу досі не виконана.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Згадуючи домовленості в "нормандському форматі", не можу не сказати про надійний, безпечний і цілодобовий доступ СММ ОБСЄ на всій тимчасово непідконтрольній території України. На жаль, його досі там не існує”, - констатував Президент.

Водночас він підкреслив, що ефективна робота місії ОБСЄ з моніторингу та верифікації є ключовою умовою для успішного виконання безпекового компоненту Мінських домовленостей.