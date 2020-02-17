Росія назвала умови проведення Нормандського саміту

Для проведення нової зустрічі у "нормандському" форматі необхідно побачити результати попередніх домовленостей.

Про це заявив заступник голови МЗС Олександр Грушко на полях Мюнхенської конференції з безпеки, пише РБК.

"Була абсолютно чітка домовленість, що нова зустріч у нормандському форматі має підбивати підсумки того, що було обговорено на попередній зустрічі. Це стосується розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження формули Штайнмайера в українське законодавство і деяких інших речей", - зазначив Грушко.

Іншими словами, головною умовою для проведення нового саміту є "переміщення по комплексу домовленостей — як на треку безпеки, так і на політичному треку", пояснив заступник міністра.

За словами Грушко, Росія продовжуватиме наполягати на дотриманні вже досягнутих домовленостей.

В якості одного з головних перешкод на шляху реалізації мінських угод Грушко назвав "відсутність всякої готовність Києва до нормального діалогу з Донецьком і Луганськом".

Як раніше повідомляло агентство, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко не виключив, що саміт у нормандському форматі може відбутися не у квітні, як планується, а трохи пізніше.