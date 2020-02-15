Зеленський заявляє, що не має даних про перенесення

Зеленський заявляє, що не має даних про перенесення "нормандської зустрічі"

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський готується до зустрічі в "нормандському форматі", про яку домовилися у грудні в Парижі.

Про це він сказав журналістам у Мюнхені, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми знаємо, що збираємося зустрітися», - сказав Зеленський.

За його словами, ще треба «трішечки підготувати весь план», адже у нас були «додаткові питання».

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Президент зауважив, що треба не стояти на місці та підкреслив важливість зустрічі, адже «не кожного дня можна вирішити на високому рівні важливі для нас питання».

Зеленський додав, що в нього немає інформації про можливе перенесення строків саміту.

«У мене немає такої інформації, підтвердженої, що не буде», - сказав він.

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Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, який зустрічався на полях Мюнхенської безпекової конференції з німецьким колегою Гайко Маасом, заявив, що підготовка до саміту триває, але припустив, що строки його можуть бути трохи посунуті.

Як зазначалося, лідери України, ФРН, Франції та Росії домовилися провести наступну зустріч в квітні в Берліні.

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