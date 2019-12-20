Разумков закрив останнє у цьому році засідання Ради
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту в п'ятницю.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я вас вітаю з усіма святами, які наближаються, і оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим", - оголосив Разумков.
Наступного тижня депутати працюватимуть із виборцями. Наступне пленарне засідання заплановане на 14 січня 2020 року.
Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня на початку засідання ВР пройшла година запитань до уряду. На засіданні був присутній Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та інші члени уряду.
Сьогодні ж Верховна Рада України ухвалила:
- закон про ратифікацію Грантової угоди щодо розвитку системи водопостачання та водовідведення в Миколаєві за Програмою E5P між Україною та Європейським інвестиційним банком;
- у першому читанні законопроєкт №2492 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу";
- у другому читанні та в цілому закон, який встановлює пільговий період для реорганізації лікарень;
- зміни до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади", що стосуються визначення розмірів посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників правоохоронних та інших органів державної влади;
- закон "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних Сил України на отримання статусу учасника бойових дій)";
- у другому читанні та в цілому в другому читанні Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині.