Разумков закрив останнє у цьому році засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту в п'ятницю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вас вітаю з усіма святами, які наближаються, і оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим", - оголосив Разумков.

Наступного тижня депутати працюватимуть із виборцями. Наступне пленарне засідання заплановане на 14 січня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня на початку засідання ВР пройшла година запитань до уряду. На засіданні був присутній Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та інші члени уряду.

Сьогодні ж Верховна Рада України ухвалила: