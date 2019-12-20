Разумков закрив останнє у цьому році засідання Ради

Разумков закрив останнє у цьому році засідання Ради

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту в п'ятницю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вас вітаю з усіма святами, які наближаються, і оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим", - оголосив Разумков.

Наступного тижня депутати працюватимуть із виборцями. Наступне пленарне засідання заплановане на 14 січня 2020 року.

Читайте також: Аграрний комітет Ради проведе дев'ять засідань для розгляду “земельних” поправок

Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня на початку засідання ВР пройшла година запитань до уряду. На засіданні був присутній Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та інші члени уряду.

Сьогодні ж Верховна Рада України ухвалила:

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-