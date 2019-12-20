Депутати зробили крок до електронного документообігу у Раді

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2492 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу".

"За" проголосували 259 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Проєктом закону пропонується внести узгоджені зміни до Регламенту ВР, якими визначити термін «письмова форма документа» для оптимізації процедури переходу парламенту до електронного документообігу. Також пропонується запровадити еталонну базу нормативних документів в електронному вигляді, прийнятих Верховною Радою актів та встановити гарантії вільного та безоплатного доступу громадян до такої бази.

На думку авторів документа прогнозують, його ухвалення пришвидшить процедуру проходження законопроєктів у парламенті.