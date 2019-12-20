Парламент проголосував за нові оклади правоохоронців та чиновників

Верховна Рада ухвалила зміни до Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади", що стосуються визначення розмірів посадових окладів працівників правоохоронних та інших органів державної влади.

Це рішення підтримало 277 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Прийнятий документ (№2572) викладає у новій редакції пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади».

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Таким чином, встановлюється, що з 1 січня 2020 року норми і положення законів України, якими визначені розміри посадових окладів та інших складових оплати праці, грошового забезпечення працівників державних органів, крім Апарату Верховної Ради України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Вищого антикорупційного суду, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, Рахункової палати та членів Центральної виборчої комісії, застосовуються в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів.