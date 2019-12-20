Аграрний комітет Ради проведе дев'ять засідань для розгляду “земельних” поправок

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету з питань аграрної і земельної політики провести 9 засідань для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту № 2178-10 про ринок землі.

Про це спікер заявив під час засідання Ради у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Враховуючи кількість пропозицій, які були подані до прийнятого в першому читанні проєкту закону № 2178-10, відповідно до статті 43 Закону України «Про комітети Верховної Ради» даю доручення Комітету з питань аграрної і земельної політики провести засідання 26, 27 і 28 грудня 2019 року та 2, 3, 6, 8, 9, 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій, які надійшли до законопроєкту», - зазначив Разумков.

За його словами, ця позиція була узгоджена представниками всіх політичних фракцій і груп ВР.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі було заплановано на 17-20 грудня. Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

У Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до другого читання законопроєкту. Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на засіданнях 18 та 19 грудня розглядав поправки до законопроєкту № 2178-10. Загалом на засіданнях вже розглянули 210 поправок.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.