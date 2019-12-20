Рада відкрилася, у залі - Гончарук та міністри
У залі зареєстровано 319 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як повідомлялося, на початку засідання пройде година запитань до уряду. На засіданні присутній прем'єр-міністр Олексій Гончарук та інші члени уряду.
Крім того, порядок денний передбачає розгляд у другому читанні законопроєктів №2457 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" та №2428 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я".
Засідання ВР / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ
Рада також має розглянути проєкти постанови №2557 про затвердження голови та складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України. До складу комісії пропонується обрати 25 членів, а головою комісії - призначити народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Копиленка.
Крім того, парламентарії мають намір розглянути проєкт постанови №2391 про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в Ічні, Калинівці, Балаклії, Сватовому, Кривому Розі. Так, проєкт пропонує зарахувати до складу ТСК члена депутатської групи "За майбутнє" Петра Юрчишина.
У другому читанні передбачено розгляд законопроєктів №1197 щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних сил України на отримання статусу учасника бойових дій, №1198 щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні законопроєкту №2429 щодо ліквідації штучних бюрократичних бар'єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров'я.