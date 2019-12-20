У центрі Києва тривають “земельні” протести

У центрі столиці тривають акції, правоохоронці продовжують забезпечувати порядок під час акцій.

Про це повідомляє відділ комунікацій поліції Києва.

"Тривають масові заходи у центрі столиці. Працівники структурних підрозділів столичної поліції, поліція діалогу, співробітники ДСНС, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи та вибухотехніки продовжують нести службу у посиленому режимі під час проведення анонсованих раніше масових заходів за участі громадян, аби забезпечити мирне проведення акцій та не допустити порушень громадського порядку", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів до дотримання норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Раніше лідер Нацкорпусу Андрій Білецький оголосив безстрокову акцію протесту проти запровадження ринку землі. 17 та 18 грудня акція проходила під Верховною Радою. 17 грудня під час акції відбулися сутички між поліцейськими та мітингувальниками.

У четвер більше сотні “земельних протестувальників” разом із представниками Національного корпусу перекрили проїзну частину вулиці Хрещатик біля ЦУМу.

Перекриття тривало понад три години, після чого “земельні” протестувальники розблокували Хрещатик і пішли до ВР.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку упродовж року.

У Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до другого читання законопроєкту.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалене лише після всеукраїнського референдуму.